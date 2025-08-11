Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,01%.
La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,3762 e supporto a 1,3747. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 1,3777.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)