Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:54
23.598 -0,05%
Dow Jones 19:54
44.009 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,01%.

La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,3762 e supporto a 1,3747. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 1,3777.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```