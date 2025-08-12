Milano 13:59
41.733 +0,36%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 13:59
9.133 +0,04%
Francoforte 13:59
23.961 -0,50%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo del Dow Jones 30 evidenzia un declino dei corsi verso area 43.898,1 con prima area di resistenza vista a 44.122,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 43.821,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```