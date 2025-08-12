Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo del Dow Jones 30 evidenzia un declino dei corsi verso area 43.898,1 con prima area di resistenza vista a 44.122,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 43.821,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)