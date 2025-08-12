Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 172,223 e primo supporto individuato a 171,734. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 172,711.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)