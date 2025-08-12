Milano 14:00
41.730 +0,35%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:00
9.132 +0,02%
Francoforte 14:00
23.964 -0,49%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 172,223 e primo supporto individuato a 171,734. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 172,711.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
