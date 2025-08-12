Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Seduta trascurata per l'Hang Seng Index, che archivia la giornata con un controllato +0,19%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25.039,4. Primo supporto visto a 24.816,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24.726,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)