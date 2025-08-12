Milano 14:00
41.730 +0,35%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:00
9.132 +0,02%
Francoforte 14:00
23.964 -0,49%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Seduta trascurata per l'Hang Seng Index, che archivia la giornata con un controllato +0,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25.039,4. Primo supporto visto a 24.816,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24.726,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```