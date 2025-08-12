Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.233,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23.887,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.580,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)