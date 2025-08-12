Milano 14:00
41.730 +0,35%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:00
9.132 +0,02%
Francoforte 14:00
23.964 -0,49%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.233,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23.887,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.580,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```