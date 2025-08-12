Milano 14:01
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,44%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 55.849. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 55.601. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 55.518.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
