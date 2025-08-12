Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Discreta performance per indice spagnolo, che si è attestato a 14.855,9.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15.005,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.557. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15.453,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)