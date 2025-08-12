Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Debole la giornata dell'11 agosto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un calo dello 0,67%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 31.576. Rischio di discesa fino a 30.907,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 32.244,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)