Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Sessione moderatamente positiva quella dell'11 agosto, per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi in salita a 148,114.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,468, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,405. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 149,531.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
