Milano 15:44
42.275 +0,81%
Nasdaq 15:44
23.951 +0,47%
Dow Jones 15:44
44.738 +0,63%
Londra 15:45
9.155 +0,08%
Francoforte 15:44
24.224 +0,83%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,25%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.081,3, mentre il primo supporto è stimato a 24.858,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.304,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```