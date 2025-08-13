Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,25%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.081,3, mentre il primo supporto è stimato a 24.858,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.304,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)