Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 12/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Riunione sostanzialmente debole quella del 12 agosto per il principale indice di Francoforte, che conclude gli scambi in frazionale calo a 24.024,8.

Lo scenario del DAX che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 23.901,9. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 24.170,1 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 23.779,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
