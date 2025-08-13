Milano 12:02
42.150 +0,51%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:02
9.157 +0,10%
Francoforte 12:02
24.223 +0,82%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un +0,08%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.368. Rischio di discesa fino a 5.284 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.452.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
