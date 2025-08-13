Milano 12:02
42.150 +0,51%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:02
9.157 +0,10%
Francoforte 12:02
24.223 +0,82%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,35%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9.197,2 e primo supporto individuato a 9.128,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9.265,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
