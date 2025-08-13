Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,35%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9.197,2 e primo supporto individuato a 9.128,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9.265,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)