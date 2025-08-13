Milano 12:03
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/08/2025

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.966,5 e primo supporto individuato a 14.644,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15.288,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
