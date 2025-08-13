Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +1,39%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.852,7, mentre il primo supporto è stimato a 21.340,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.365,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)