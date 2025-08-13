Milano 12:03
42.162 +0,54%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:03
9.157 +0,11%
Francoforte 12:03
24.222 +0,82%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/08/2025

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +1,39%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.852,7, mentre il primo supporto è stimato a 21.340,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.365,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
