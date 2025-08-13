Milano 12:04
42.160 +0,53%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:04
9.156 +0,09%
Francoforte 12:04
24.223 +0,82%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un controllato +0,14%.

Lo status tecnico di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 11.930,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12.061,2, mentre il primo supporto è stimato a 11.799.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
