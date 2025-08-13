Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un controllato +0,14%.
Lo status tecnico di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 11.930,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12.061,2, mentre il primo supporto è stimato a 11.799.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)