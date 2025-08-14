Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Andamento annoiato per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8096, con il supporto più immediato individuato in area 0,8024. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)