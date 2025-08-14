Milano 11:01
42.517 +0,78%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:01
9.159 -0,07%
Francoforte 11:01
24.235 +0,20%

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Andamento annoiato per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8096, con il supporto più immediato individuato in area 0,8024. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
