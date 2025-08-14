Milano 11:01
42.517 +0,78%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:01
9.159 -0,07%
Francoforte 11:01
24.235 +0,20%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6195 con area di resistenza individuata a quota 0,6234. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6182.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```