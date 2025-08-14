Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6195 con area di resistenza individuata a quota 0,6234. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6182.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)