Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Vigoroso rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,58%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.865,3, mentre il primo supporto è stimato a 25.110,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.620,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)