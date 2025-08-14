Milano 13:47
42.588 +0,95%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:47
9.169 +0,04%
Francoforte 13:47
24.355 +0,70%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Vigoroso rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,58%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.865,3, mentre il primo supporto è stimato a 25.110,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.620,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```