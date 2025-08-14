Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Seduta moderatamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo a 7.805.
Il quadro tecnico di breve periodo del CAC 40 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7.840,5. Rischio di discesa fino a 7.734 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7.946,9.
