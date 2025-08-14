Analisi Tecnica: indice DAX del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Seduta in frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che ha terminato gli scambi in aumento a 24.185,6.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.243,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.076,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.411,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)