Milano 11:02
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:02
9.159 -0,06%
Francoforte 11:02
24.247 +0,26%

Analisi Tecnica: indice DAX del 13/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che ha terminato gli scambi in aumento a 24.185,6.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.243,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.076,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.411,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
