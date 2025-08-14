Milano 11:02
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:02
9.159 -0,06%
Francoforte 11:02
24.247 +0,26%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto -0,17%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.178,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.108,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9.247,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
