Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dell'1,08%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15.129,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.800,6. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15.458,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)