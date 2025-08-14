Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Risultato positivo per l'indice svizzero, che lievita dello 0,78%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12.021,9, mentre il primo supporto è stimato a 11.892,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12.151,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)