Milano 11:03
42.517 +0,78%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:03
9.160 -0,05%
Francoforte 11:03
24.247 +0,25%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Risultato positivo per l'indice svizzero, che lievita dello 0,78%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12.021,9, mentre il primo supporto è stimato a 11.892,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12.151,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
