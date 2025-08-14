Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Lieve ribasso per il cross americano contro Yen, che chiude in flessione dello 0,37%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 147,03, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 147,843. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 146,759.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)