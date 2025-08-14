PLATINUM del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Seduta negativa per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,78%.
Il grafico attuale del platino evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 1.329,5. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 1.341,5. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 1.325.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)