SILVER del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,56%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,81. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)