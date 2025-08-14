Milano 11:11
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:11
9.163 -0,03%
Francoforte 11:11
24.250 +0,27%

SILVER del 13/08/2025

Finanza
SILVER del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,56%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,81. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,71.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
