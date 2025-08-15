Milano 14-ago
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 172,508. Primo supporto visto a 171,933. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 171,687.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
