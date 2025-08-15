Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Frazionale ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,37%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.802,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.047,5. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.557,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)