Analisi Tecnica: indice DAX del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.495,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.142,4. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.847,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)