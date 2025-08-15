Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:52
9.184 +0,08%
24.481 +0,43%

Analisi Tecnica: indice DAX del 14/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 14/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.495,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.142,4. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.847,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
