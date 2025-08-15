Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:52
9.184 +0,08%
24.481 +0,43%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Giornata positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude a 9.196.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9.216,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 9.135,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9.298,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```