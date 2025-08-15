Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Giornata fiacca per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.
L'esame di breve periodo del FTSE Mid Cap classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 56.101 e primo supporto individuato a 55.788. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56.414.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)