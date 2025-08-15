Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:52
9.184 +0,08%
24.488 +0,45%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Giornata fiacca per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

L'esame di breve periodo del FTSE Mid Cap classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 56.101 e primo supporto individuato a 55.788. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56.414.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
