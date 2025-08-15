Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Sessione moderatamente positiva quella del 14 agosto, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 15.206,4.
Tecnicamente, IBEX 35 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15.333,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.952,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.715,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)