Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Discreta performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che si è attestato a 31.118,8.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 31.433,1. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 30.864,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 30.610,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
