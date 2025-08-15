Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Vigoroso rialzo per il Light Sweet Crude Oil che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,91%.
La situazione di medio periodo del greggio WTI resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 64,39. Supporto visto a quota 63,09. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 65,69.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)