Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Vigoroso rialzo per il Light Sweet Crude Oil che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,91%.

La situazione di medio periodo del greggio WTI resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 64,39. Supporto visto a quota 63,09. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 65,69.


