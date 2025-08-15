SILVER del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dell'1,27% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 38,48 con primo supporto visto a 37,58. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 37,14.
