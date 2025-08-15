Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:58
9.189 +0,13%
24.510 +0,54%

SILVER del 14/08/2025

Finanza
SILVER del 14/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dell'1,27% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 38,48 con primo supporto visto a 37,58. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 37,14.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```