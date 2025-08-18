Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto
Seduta in ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che porta a casa un decremento dell'1,02%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,67. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 66,75 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 65,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)