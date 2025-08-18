Milano 9:34
42.588 -0,16%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:34
9.141 +0,02%
24.249 -0,45%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un moderato -0,02%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,8078. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,8049. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,8034.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
