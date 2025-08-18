Milano 9:34
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto

Seduta trascurata per il Dow Jones 30, che archivia la giornata con un controllato +0,08%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45.269,8, mentre il primo supporto è stimato a 44.298,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46.240,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
