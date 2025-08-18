Milano 9:35
42.606 -0,11%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:35
9.140 +0,01%
24.246 -0,47%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto

Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,54%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30.823,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31.181,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.695,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```