Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto
Debole la giornata per il maggiore indice americano, che porta a casa un calo dello 0,29%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.487,7. Rischio di discesa fino a 6.392,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6.582,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)