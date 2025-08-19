Analisi Tecnica: EUR/CHF del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 18 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,9438. Primo supporto visto a 0,9403. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,9389.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)