Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni di breve periodo del Future sul FTSE MIB sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43.140. Possibile una discesa fino al bottom 42.040. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44.240.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)