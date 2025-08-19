Analisi Tecnica: indice DAX del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido -0,18%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.453,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.100,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.806.
