Analisi Tecnica: indice DAX del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido -0,18%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.453,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.100,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.806.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
