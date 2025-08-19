Milano 15:48
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.180,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.141,8. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.218,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
