Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un trascurabile -0,03%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.003, mentre il supporto più immediato si intravede a 41.932. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44.073.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)