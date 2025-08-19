Milano 15:49
42.975 +0,78%
Nasdaq 15:49
23.569 -0,61%
Dow Jones 15:49
45.052 +0,31%
Londra 15:49
9.189 +0,34%
Francoforte 15:49
24.420 +0,43%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 21.687,6, con il supporto più immediato individuato in area 21.597,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21.565,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
