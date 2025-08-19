Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 21.687,6, con il supporto più immediato individuato in area 21.597,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21.565,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)