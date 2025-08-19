Milano 15:49
42.975 +0,78%
Nasdaq 15:49
23.569 -0,61%
Dow Jones 15:49
45.052 +0,31%
Londra 15:49
9.189 +0,34%
Francoforte 15:49
24.420 +0,43%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Frazionale ribasso per l'indice nipponico, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,24%.

Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43.952,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 42.926,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44.978,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```