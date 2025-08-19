Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Frazionale ribasso per l'indice nipponico, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,24%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43.952,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 42.926,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44.978,7.
