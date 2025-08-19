Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del maggiore indice americano, che in chiusura evidenzia un timido -0,01%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'S&P 500 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 6.463,2. Il supporto più immediato è stimato a 6.440,4. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 6.431,7, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)