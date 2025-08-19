Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Giornata fiacca per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12.135,3, mentre il primo supporto è stimato a 11.947,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12.323,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)